CDA Apeldoorn roept bestuur VNOG op om publieke verantwoor­ding af te leggen over ontstane miljoenen­te­kort

17 maart Het bestuur van de veiligheidsregio Noord- en Oost - Gelderland moet deze week in de Apeldoornse gemeenteraad verantwoording afleggen voor het ontstane miljoenentekort in de brandweerorganisatie. Het debat komt er op initiatief van Jan Dirk van der Borg, fractievoorzitter van het CDA in Apeldoorn. ,, Er is een groot tekort ontstaan wat ook Apeldoorn gaat voelen, ik vind dat het bestuur daar publiekelijk uitleg over moet geven.’’