Nieuwe burgemeester Apeldoorn mag best beetje King Kong zijn, vindt oud-burgervader John Berends

De formaties zijn begonnen: wint ‘dark horse’ Forum voor Democratie het vertrouwen?

10:00 Forum voor Democratie werd de grote winnaar van de provinciale verkiezingen, toch staat de partij in veel provincies buitenspel bij de formaties. Hoe kansrijk is nieuwkomer om in Gelderland, Overijssel en Flevoland in het provinciebestuur te komen? Een analyse.