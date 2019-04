Nieuwe burgemeester Apeldoorn mag best beetje King Kong zijn

De huidige commissaris van de Koning in Gelderland ondervroeg de gemeenteraad over het profiel waaraan zijn opvolger moet voldoen. Eerst wees hij echter op de enorme gorilla die sinds woensdag op het torentje van het Stadhuis staat. ,,Ik dacht: moet dat niet extra aan de profielschets worden toegevoegd? Kijk naar de eigenschappen van gorilla's: die hebben voor 98,3 procent het zelfde DNA als mensen. Ze hebben menselijke emoties. Ze leven in groepen. En ze planten zich langzaam voort, net als Apeldoorn, dat wel groeit maar niet explosief. Een gorilla is een grote vriendelijke reus. En 't is ook nog eens de opruimer van het regenwoud. Apeldoorn heeft ook nogal wat woud...’’