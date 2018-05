Nieuwe clip Apeldoornse band Handsome Molly

De vorige keer dat Handsome Molly investeerde in een clip was bij de opnames van 'Put down the barrel', de single die de band samen met de Bombita's opnam voor Serious Request. Voor die clip ging Handsome Molly het dak van Mediamarkt op in Apeldoorn.



'I rather die' beschrijft Handsome Molly als een 'groovy poprocksong', die gaat over de heftige verliefdheid die je in een droom kunt ervaren. ,,Een roze zeepbel die bij het wakker worden helaas uiteenspat...''