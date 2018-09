Nieuwe directeur Orpheus is er voor alle cultuur

Mirjam Barendregt is sinds maandag directeur van schouwburg en congrescentrum Orpheus in Apeldoorn. De inwoonster van Amersfoort zet in op cultuur in de volle breedte.

Barendregt (52) was eerder onder meer cultuurwethouder in Amersfoort en algemeen directeur van het Grachtenfestival in Amsterdam.

Waarom Orpheus?

,,Ik wil iets met cultuur blijven doen, bij voorkeur met podiumkunsten. Dat vind ik ongelooflijk inspirerend en ik kan zelf geen muziek maken of acteren, maar ik kan wel helpen het mogelijk te maken. Toen kwam deze functie voorbij; een fantastisch theater. Zoals Orpheus zijn er niet zoveel in het land hoor. Met drie zalen, echt voor alles geschikt. En de kleinste zaal is de mooiste kleine zaal die ik ooit gezien heb.''

Barendregt moest in Amersfoort aftreden als wethouder na een miljoenenoverschrijding op de bouw van een cultuurhuis. Ook subsidies aan Orpheus lokken soms stevige politieke debatten uit.

Cultuur is een lastige sector, met risico's op financieel gebied. Dat heeft u ondervonden.

,,Er zijn veiliger baantjes, dat klopt. Maar daar houd ik niet zo van. Ik vind een goede positie van, en waardering voor cultuur ontzettend belangrijk en daar wil ik me voor inzetten. Daar krijg ik energie van.''

U krijgt er ook een congres-poot bij.

,,Zakelijk gezien hebben we die nodig. Ik wil niet volledig afhankelijk zijn van de overheid. Daarnaast hoop ik dat mensen, nu de crisis achter de rug is, weer meer besteden aan uitgaan. Hoe dan ook blijft subsidie nodig. Als je als overheid ooit hebt besloten iets als dit te vestigen, dan blijft de verantwoordelijkheid daarvoor tot in lengte van jaren. Want cultuur kán niet commercieel uit.''

Is het schipperen tussen Cultuur met een grote C en vermaak voor het grote publiek?

,,Waarom zou bijvoorbeeld het Nederlandse lied minderwaardig zijn - waar veel mensen van genieten? Net zo goed moet je canonieke kunsten (opera, toneel, klassieke muziek en ballet, red.) blijven aanbieden. Ook al weet je dat dat de dure exercities zijn, waar dus geld naartoe gaat. En in het programma van Orpheus zie ik nu best veel grote musicals staan. Dat betekent dat dat hier goed past; prima. Voor alles geldt: zolang het goed gemaakt is, verdient het een plek.''

De raad van commissarissen zei bij uw benoeming te hopen op 'nieuwe impulsen'.

,,Ik heb een aantal ideeën, maar ik neem eerst de tijd om met heel veel mensen in Apeldoorn te praten. Daarna kijk ik welke ideeën overblijven en die ga ik uitwerken. Het is in elk geval logisch dat je niet een directeur aanstelt om op de winkel te passen.''

Schouwburg voor Apeldoorn of landelijke potentie?

,,Bovenregionale potentie is er zeker. De voorstellingen daarvoor hebben we al; het is dus eerder een kwestie van marketing dan van andere programmering. Het is ook gewoon zo dat als er iets in Amsterdam gebeurt, landelijke media dat sneller oppikken met het idee 'dat zal wel goed zijn'. Ik ga zeker mijn netwerk inzetten om te laten zien: kijk jongens, hier doen we heel mooie dingen. Tegelijk wil je theater voor de stad zijn, waar Apeldoorners graag komen en waar ook een amateurgezelschap zich welkom voelt. En talentontwikkeling is iets waar we over na moeten denken. Het Nationaal Jeugd Orkest dat hier speelt - kan je daar geen vervolg aan geven? Waarom zou je die jongere talenten weer laten gaan als ze begin twintig zijn?''

De eerste bevindingen van twee dagen Orpheus?