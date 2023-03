Nieuwe entreepoort aan de Amersfoortseweg is een ‘artistieke blikvanger’ voor Paleis het Loo

Met Video Het geheim na twaalf weken sporten en gezonder eten? Walter (-9,5 kilo) leerde dat je alles moet voorberei­den

Twaalf weken nadat ik startte met mijn zoektocht naar een gezonder leven, sta ik in de sportzaal van Infinite Growth in Apeldoorn te kijken naar de resultaten. Ik heb net een sporttest achter de rug en heb even tijd nodig om bij te komen van de inspanningen. Nu komt het spannendste, de eindmeting.