Nieuwe galerie KIJK in Apeldoorn van fijnschilder Dijkman

Pas tien jaar geleden pakte Alexander Dijkman de penselen op. ,,Ik heb 40 jaar gewerkt als ziekenhuispsycholoog,’’ zegt de man die inmiddels gepensioneerd is. ,,Ik dacht: of ik ga kunstgeschiedenis studeren of zelf schilderen. Eerst maar het schilderen proberen, als dat mislukt kan ik altijd nog studeren. Ik heb lessen genomen bij Marius van Dokkum en later bij de Wackers Academie voor figuratieve kunst in Amsterdam.’’

Nu is het tijd om naar buiten te treden, vindt Dijkman. Hij deed in 2014 mee aan de wedstrijd van museum CODA voor het beste schilderij van het jaar. Zijn kunstwerk ‘Tomaat in Weckpot’ won niet, maar werd wel uitgekozen voor de bijbehorende expositie. En hij meldde zich aan bij de Nationale Associatie voor Beeldend Kunstenaars. ,,De ballotagecommissie heeft mijn werk goed bevonden,’’ meldt de bescheiden schilder met ingehouden trots. Het geeft hem recht op deelname aan de Nationale Kunstdagen.

Alledaags

De schilderijen van Dijkman zijn op hout geschilderde stillevens, met kleurige onderwerpen, zeer gedetailleerd. Eierschalen, rozenbottels, pruimen, theedoek op plank, alledaagse taferelen. Dijkman laat het licht altijd van opzij binnenvallen. Het fruit, de glazen en de eieren glanzen in het licht. De stillevens zijn rustgevend, doordat er weinig objecten op staan. Die ene tomaat van Dijkman in zijn weckpot straalt rust uit. Met opzet, want de schilder zoekt dat: ,,Ik kies voor eenvoudige composities, er mag niet te veel gebeuren, ik wil dat ze rust uitstralen. Rust is de kracht.’’

Lagen

Meestal werkt Dijkman aan twee schilderijen tegelijk. Om de schaduwen en de lichtinval goed te krijgen, schildert hij soms meer dan dertig verflagen over elkaar, net zolang tot hij tevreden is. De vele lagen geven de voorstelling diepte. Vaak werkt hij maanden aan een schilderij, voordat de voorstelling klaar is. Ondanks het tijdrovende werk houdt Dijkman de prijzen van zijn panelen laag. ,,Het gaat me er om dat de schilderijen bij mensen komen die ze waarderen. De prijs is niet belangrijk voor me, want ik hoef er niet van te leven.’’