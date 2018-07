Nieuwe generatie graffiti kunstenaars dient zich aan in Apeldoorn

video Veel stank in Oost-Nederland door brand in Hengelo. Kijk hier hoe Defensie vecht tegen het vuur

13:28 Wat is dat voor een penetrante lucht? Met die vraag hingen gisteravond, afgelopen nacht en vanochtend tientallen mensen aan de lijn bij de brandweer in deze regio. De oorzaak? Een grote afvalbrand in Hengelo. Zelfs uit Kampen, zo'n 100 kilometer verderop, kwamen meldingen. ,,Je kunt het vergelijken met de tijd van paasvuren.''