Nieuwe gorillabaas voor het eerst te zien in Apenheul

Hockeyclub in Apeldoorn loopt hoop geld mis

8:08 Door problemen met het innen van contributiegelden, is hockeyclub Ares in Apeldoorn de afgelopen twee jaar ruim 38.000 euro misgelopen. Voorzitter Lou van Noorden laat weten dat de vereniging niet direct bedreigd wordt in haar voortbestaan, maar dat het wel zaak is om snel een oplossing te vinden.