Nieuwe hoofdvestiging van Welkoop in Apeldoorn in oktober opgeleverd

Loos alarm: geen corona bij zes marechaus­sees van Willem III-kazerne in Apeldoorn

12:44 Opluchting op de Willem III-kazerne in Apeldoorn. Zes marechaussees in opleiding blijken na een test geen corona te hebben. Het zestal is vrijdag direct getest en in quarantaine geplaatst nadat zij milde klachten vertoonden die konden wijzen op Covid-19.