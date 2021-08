Nieuwe impulsen voor Woonboulevard in Apeldoorn: ‘We hebben nog maar één unit te vullen’

Is de Woonboulevard wel levensvatbaar? Geregeld stak die discussie de afgelopen decennia de kop op. Toen Retail Estates in 2017 eigenaar werd van het complex aan Het Rietveld, belandde het ook allerminst in een gespreid bedje. ,,Deze woonboulevard kende altijd wel leegstand’’, weet manager Guillaume van Liempt.