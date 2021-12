Nieuwe invulling voor oude postkantoor, maar er verdwijnt ook een begrip uit Apeldoorn

Enorme belangstel­ling voor wonen in oude postkan­toor Apeldoorn: ‘Aan overbieden doen we niet’

Het is een bijzonder plan voor een gebouw met een bijzondere geschiedenis in Apeldoorn. In het voormalige postkantoor aan de Deventerstraat komen kluswoningen. De belangstelling is enorm, bleek tijdens de open dag. ,,Maar we doen niet aan overbieden.’’

24 oktober