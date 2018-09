Nieuwe jas past sporters van KDO als gegoten

VideoHet is dat je het weet. Anders zou je kunnen denken dat de hal van KDO speciaal voor trampolinespringers, freerunners en dansers is gebouwd. Met zijn 18 meter hoogte raak je in ieder geval niet snel het dak. Maar de hal was oorspronkelijk de plek waar miljoenen kranten werden gedrukt. Een paar honderd belangstellenden namen er gisteren een kijkje. Ook vandaag staan de deuren open.

,,We hebben in twee maanden de klus geklaard'', zegt KDO-voorzitter Margo Cornelissen. ,,Nog niet alles is helemaal af, maar het seizoen is weer begonnen en het ziet er prima uit. Ongekend hoeveel vrijwilligers hebben geholpen. De sporters en trainers hebben zelf input kunnen geven. Het maakt dat het echt van ons is. We kregen geregeld de vraag 'Kunnen wij nog wat doen?', terwijl je als vereniging doorgaans moet vragen: 'Wilt u wat doen?''

,,Het is een enorme klus'', constateert Cornelissen. ,,Maar het heeft de club een boost gegeven. Ouders en trainers zijn er echt samen voor gegaan. Het is fantastisch hoe dit is gelukt.'' ,,Dit was een kale betonnen vloer, met gaten er in'', wijst ze naar de grond. ,,Er zat overal inkt op de muren. We hebben alles schoon gemaakt, daarna heeft de verhuurder de vloer laten coaten. Alleen de hogere stukken heeft een bedrijf gedaan. Daar konden we zelf niet bij.''

Energie

Het was de moeite waard. ,,Al die sporters die hier nu met een enorme glimlach op het gezicht lopen... Dit geeft heel veel energie. We zijn ook een paar leden kwijt geraakt. Omdat we niet meer gebruik maken van de gymzaal bij hun in de buurt zouden ze nu een stuk moeten rijden. We hopen dat als ze dit zien ze toch weer terug komen. Dankzij deze nieuwe accommodatie hebben we ook al wel nieuwe leden mogen begroeten.''

Levi Kraaijenhof is met Stephan Doosje verantwoordelijk voor de afdeling freerunnen. Samen hebben ze bedacht hoe de obstakels er uit moeten zien. ,,Rond de herfstvakantie is ook de valkuil klaar'', zegt Kraaijenhof vol trots. ,,Dan hebben we alles wat er nodig is om te oefenen. Het is een van je grootste dromen als freerunner dat je zelf zo'n park kunt ontwikkelen.''

Flips

,,Stephan maakte de tekeningen'', legt Kraaijenhof uit. ,,We hebben geprobeerd om de ruimte zo slim mogelijk in te delen. De verschillende kleuren geven de verschillende moeilijkheidsgraden aan. Alle mogelijke flips kun je hier maken. Dat zegt buitenstaanders misschien niet heel veel, maar neem aan dat het helemaal top is.''