Nieuwe opvang in Apeldoorn: Vluchtelingen moeten zelf voor ontbijt en lunch zorgen

Om in de eerste levensbehoeften te voorzien, krijgen de vluchtelingen die vanaf morgen aan de Christiaan Geurtsweg in Apeldoorn neerstrijken zakgeld. ,,Dat is bedoeld om een ontbijt en lunch van te kopen’’, zegt Carine Portengen, woordvoerder van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA). ,,’s Avonds wordt er centraal voor ze gekookt.’’

Om de tijdelijke inwoners wegwijs te maken in Apeldoorn, is er in het voormalige UWV-gebouw een informatiebalie ingericht. ,,Daar kunnen ze terecht met vragen als waar de supermarkt of de brievenbus zit. Onze mensen kunnen ook helpen met de post die ze ontvangen.’’

Tafelvoetbal

De vluchtelingen beschikken over een eigen kamer. Maar ze kunnen ook gebruik maken van een gezamenlijke recreatieruimte. ,,Daarin staan bijvoorbeeld banken en een tafelvoetbaltafel.’’

Nederlandse les krijgen ze pas als ze in een regulier AZC terechtkomen. Maar in de praktijk zie je volgens Portengen vaak dat er veel vrijwilligers zijn die hen de beginselen van de taal proberen bij te brengen.

De vijftig vluchtelingen die morgen naar Apeldoorn komen, hebben het rijk ruim een week alleen in de tijdelijke opvang aan de Christiaan Geurtsweg. Dinsdag 22 januari krijgen ze gezelschap van circa honderd lotgenoten.

Rijk alleen

Portengen geeft aan dat eerste lichting volledig afkomstig is uit de tijdelijke opvang in Delfzijl. Die sluit eind februari. ,,Het zijn voornamelijk mensen zonder kinderen. Stellen of alleenstaand. In de voorjaarsvakantie komen er ook gezinnen, zodat de kinderen na de vakantie in Apeldoorn naar school kunnen.’’