Nieuwe poging wegkrijgen Aldi-reclamezuil in Apeldoorn ook mislukt

De reclamezuil is de familie Akopian-Tumasjan al jaren een doorn in het oog. In februari 2017 stapten ze naar de Raad van State tegen de gemeente Apeldoorn. Maar de zuil bleef staan. In november 2017 botste er een trekker met oplegger van Aldi tegenaan. Het gevaarte werd , behalve de fundering, in zijn geheel weggehaald om gerepareerd te worden.