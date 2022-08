Nieuwe protestbijeenkomst tegen kabinetsbeleid op Zwitsalterrein Apeldoorn

Verdachte van gewelddadi­ge woningover­val Apeldoorn geeft strafzaak wonderlij­ke wending

De strafzaak naar aanleiding van de gewapende woningoverval op 22 december in Woudhuis kreeg vanmiddag een wonderlijke wending. Een van de twee verdachten, Brian B. (24), verklaarde voor het eerst dat hij die dag helemaal niet in Apeldoorn is geweest.

22 augustus