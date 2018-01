Nieuwe school in Hoenderloo gaat IKC Hei & Bos heten

Vandalen proberen in te breken met gestolen heftruck tennis- en voet­bal­ver­e­ni­ging Beekbergen

19:54 De voetbalvereniging en de tennisvereniging in Beekbergen zitten met veel schade nadat er in de nacht van vrijdag op zaterdag geprobeerd is in te breken. Bij beide kantines hadden de daders geen succes.