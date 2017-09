Nieuwe sporten zijn welkom op lege korfbalvelden

Atalante

Sinds de fusie tussen Atalante en Steeds Hooger wordt er in Apeldoorn alleen op Sportpark Orderbos nog gekorfbald. Met de komst van KV Apeldoorn zijn de velden van Atalante vrijgekomen. ,,De gemeente kijkt of er potentiële gegadigden zijn die interesse hebben'', zegt Sasja van Berkum, communicatieadviseur van de gemeente. De kans dat er woningen komen is nihil. ,,Het terrein heeft een sportbestemming'', zegt Van Berkum. ,,Er bestaan geen plannen om dat te wijzigen.''

Indoor

Op het gebied van sportaccommodaties is Apeldoorn volop in beweging, weet Henk Dijkgraaf. Hij is voorzitter van de Vereniging Sportraad Apeldoorn (VSA). ,,Maar dan gaat het met name om indooraccommodaties. Zo wordt er nu ook zaalvoetbal en basketbal in de topsporthal van Omnisport gespeeld. Er is ruimte nodig om het zaalhockey beter te kunnen faciliteren en de volleyballers van Alterno willen graag een grotere hal. Maar we kennen geen verenigingen met verhuisplannen of nieuwe initiatieven.''