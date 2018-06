Nieuwe truck met aanhanger van Auto Smaling gestolen

Gewild

Het bedrijf zit sinds 1995 aan de Zutphensestraat. ,,Er is wel eens in een auto ingebroken'', haalt Smaling terug. ,,Maar dit hebben we nog nooit meegemaakt. We hadden deze truck pas een paar maanden. Dit type is blijkbaar gewild.''

Voor het bedrijf breken dagen vol improviseren aan. ,,We verkopen zo'n 20 auto's per week. Een deel daarvan halen en brengen we met de truck. We moeten nu steeds vervoer gaan regelen.'' Want een vervangend exemplaar staat niet zo maar naast de deur. ,,We moeten van de verzekering eerst 30 dagen wachten, of hij nog terecht kan. Vervolgens moet je een nieuwe wagen bestellen en voordat deze dan bedrijfsklaar is ben je zo een paar maanden verder.''