Nieuwe uitvalsbasis accountants Brouwer in Apeldoorn

Brouwers is op dit moment in Apeldoorn gevestigd aan de Deventerstraat en heeft verder verder vestigingen in Arnhem, Genemuiden, Deventer en Zwolle. Op Apeldoorn-Noord neemt het duizend vierkante meter kantoorruimte in gebruik, voorzien van dertig parkeerplaatsen. De nieuwe locatie geeft Brouwers de gewenste ruimte om door te groeien.