Nieuwe vorm van 'pacht' bij woning Zuidbroek

Projectontwikkelaar Jan van Oorspronk is naar eigen zeggen de eerste partij in Apeldoorn die deze methode aanbiedt.

Duokoop is opgezet door De Hypotheekshop en DNGB (voorheen de Nationale Grondbank). Er zijn een paar verschillen met traditionele erfpacht. Zo bepaalt een taxateur bij de aankoop direct de verhouding tussen de totale woningwaarde en de waarde van de grond. Die laatste ligt doorgaans tussen de 25 en 45 procent. Als de woningwaarde stijgt of daalt, beweegt de waarde van de grond in verhouding mee. Op het moment dat een koper de grond alsnog in bezit wil krijgen, weet hij of zij dus waar hij aan toe is.