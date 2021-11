Nieuws gemist? Coronamaatregelen komen er aan en meer wildaanrijdingen dan ooit. Dit en meer in jouw overzicht

We kunnen er niet omheen. Corona lijkt ons weer in de ban te krijgen. Het RedTeam kondigde vandaag aan er mee te stoppen. En dat terwijl de cijfers in de regio de pan uit rijzen. Morgen is er weer een coronapersconferentie. En het kabinet heeft daarbij al een winstwaarschuwing afgegeven. Het mondkapje moet weer op.

En mochten we dan nog niet genoeg gewaarschuwd zijn: cardiologen vrezen een grieptsunami. De kans op een hartaanval bij een griep is zes keer zo hoog.

Brandstof wordt steeds duurder. Bij onze buurlanden ook, maar daar scheelt het altijd nog ìets. Genoeg voor de hamsteraars van deze wereld. Ze gaan met volgeladen jerrycans benzine de grens over.

Het is zo ongeveer de meest bekende camping in Valkenburg: midden in de stad. De plek is nu aangekocht door Peter Gillis. De man van Massa is Kassa heeft er grootste plannen mee.

Bij het NK-debuut van Joep Wennemars en Pien Hersman vroeg schaatsminnend Nederland zich af waar in hemelsnaam de tijd is gebleven. De twee tieners vertellen over hoe het is om in hun vaders voetsporen te treden.

Natuurlijk bespreken onze clubwatchers ook PEC Zwolle. Maar het spektakelstukje van Go Ahead Eagles in de stromende regen blijft zeker niet onbesproken.

Vanavond en vannacht neemt de wind flink in kracht af en er zijn opklaringen. Komende nacht koelt het af naar 3 tot 7 graden en plaatselijk kan wat mist ontstaan. Morgen hebben het westen en zuiden te maken met bewolking en wat regen, elders blijft het droog. De temperatuur doet met 10 graden nog een stapje verder terug. Wel staat er maar weinig wind uit veranderlijke tot westelijke richtingen, kracht 1 tot 2.

Een recordaantal aanrijdingen met wilde zwijnen afgelopen maand. Deskundigen verwachten ook de komende tijd veel aanrijdingen met zwijnen, reeën en herten. Dat komt doordat ze zich moeten aanpassen aan de wintertijd, maar ook omdat er weinig voedsel is.

Op de A28 bij Zwolle mag je al maanden nooit harder dan 80. De spitsstrook is altijd open. Daar is een technische reden voor. En daar zijn we nog lang niet vanaf.

Raven van Dorst nam dit jaar Boerderij van Dorst op in een vervallen boerderij in Apeldoorn. In de loop van de afleveringen kwam het slooppand er steeds beter uit te zien. Vandaag werd bekend dat het programma nog een seizoen krijgt. En die boerderij....

Het Ermelose huis van Gert-Jan Coenraats en zijn vrouw Gertia was in 2019 een klushuis, dus de keuze om óók te gaan verduurzamen was voor het echtpaar snel gemaakt. Extra bijzonder aan het nu duurzame huis van Gert-Jan is de SolarFreezer die in de kruipruimte ligt.

En dan nog even dit: Vlaming Tom Waes reist door ons land. Hij is geëmotioneerd op Urk. Het is zeker niet het hellhole dat hij een beetje had verwacht aan te treffen.

