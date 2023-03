Nieuws gemist? Lichaam van vrouw gevonden bij Apeldoorn • Eerste chloorvrije zwembad ter wereld in Nunspeet

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Het lichaam dat vanmorgen langs de Wieselseweg bij Apeldoorn werd aangetroffen blijkt van een vrouw te zijn. Om wie het gaat is nog niet duidelijk. De politie heeft een groot onderzoek gestart.

Een explosie verwoest op woensdagavond niet alleen de voordeur van de Turkse familie Mercan, maar ook hun vertrouwen in politie en gemeente Zwolle. Een ogenschijnlijk onschuldige ruzie is uitgedraaid op een aanslag

Voormalig D66-leider Alexander Pechtold vindt dat de politiek zich moet wagen aan de discussie of Nederland nog wel een monarchie moet hebben. Zelf vindt hij het koningschap ‘niet meer houdbaar’

Een noodlottig ongeval op de werkvloer kostte dinsdagmorgen een ervaren medewerker van metaalbedrijf Broeze uit Nijverdal het leven. Het verdriet is groot, de schok enorm.

Het Nederlands elftal gaat zonder Cody Gakpo, Matthijs de Ligt, Sven Botman, Joey Veerman en Bart Verbruggen naar Frankrijk voor het eerste duel in de EK-kwalificatie. Volgens de KNVB kampen deze vijf spelers allemaal met een virusinfectie.

Het gaat hard met motorcoureur Collin Veijer uit Staphorst. Nog maar 18 jaar en nu al actief in de Moto3-klasse van het MotoGP wereldkampioenschap. Dit weekeinde maakt hij zijn debuut in de eerste race van het seizoen in Portugal.

Nunspeet heeft met een chloorvrij openbaar binnenzwembad naar eigen zeggen een wereldprimeur te pakken. Na een aantal proefduiken, gaat het zwembad donderdag open voor het grote publiek. Maar hoe anders is het zwemwater nou eigenlijk?

Extinction Rebellion-activiste Tessel Hofstede (47) uit Olst stond woensdag met acht andere activisten voor de rechter in Den Haag. Het Openbaar Ministerie beschuldigt hen van opruiing tot een strafbaar feit; het blokkeren van de A12.

Het Ermelose hoofdpijndossier over Tomassen Duck-To blijft niet beperkt tot de eendenslachterij. Zelfs het parkeren bij een restaurant in de buurt ligt door het jarenlange conflict rond het bedrijf onder druk. Tomassen is eigenaar van het restaurantpand.

De brandweer van Lunteren heeft de populaire video’s op het eigen YouTubekanaal offline moeten halen. Op last van de Veiligheidsregio Gelderland-Midden (VGGM), vanwege een ‘serieuze klacht’ over privacy. ,,We hadden net 10 miljoen views gehaald.”

Het schilderij dat nu voor je ogen wordt langs getild. Het valt amper te bevatten, maar hier keek nazi-kopstuk Hermann Göring ook naar op een onbewaakt uurtje, zoals wij nu doen in Heino. Maar wat hij toen niet wist, weten wij nu wél. Het opmerkelijke verhaal achter een meesteroplichter uit Deventer.

En dan nog even dit: Drie herten die plotseling opduiken voor je koplampen. Het overkwam Cjacco Wolffensperger deze week op een viaduct over de A50 bij Loenen. Menig automobilist zou er flink van schrikken, maar voor Cjacco ligt dat anders

