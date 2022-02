Nieuws gemist? Racistische pesterij in Giethoorn en brandweer rukt uit voor vinger in gat. Dit en meer in jouw overzicht

Giethoorn maakt zich op voor een uitzending van Zembla donderdagavond, waarin een Turkse inwoonster aan het woord komt. Zij kon geen aangifte doen van pestende jongeren. De politie trekt het boetekleed aan, de middag voor de uitzending.

Er is weer vogelgriep uitgebroken. In Hierden en Zeewolde zijn 30.000 eenden en kippen vergast in de hoop de besmettelijk ziekte in te dammen. 42 bedrijven in de regio zitten op slot.

Volledig scherm Archiefbeeld: Vrouwen in kamp Roj. © AFP

Nederland heeft vanochtend vijf IS-vrouwen en hun elf kinderen opgehaald uit een detentiekamp in Syrië. Dat bevestigen de ministers van Justitie en Buitenlandse Zaken, in een brief aan de Tweede Kamer spreken ze van ‘een speciale operatie’.

De Braziliaanse Nunspeetse Bruna Moura heeft haar eerste kleine stapjes gemaakt. Eind vorige week raakte de langlaufster betrokken bij een zeer zwaar ongeval in de Italiaanse Alpen. Daardoor moet ze de Olympische Spelen missen. Maar haar familie is vooral blij dat ze nog leeft.

Volledig scherm Smaakmakers op de Spelen: Mikaela Shiffrin wordt omringd door nog een aantal sterren van Peking 2022. Van linksboven met de klok mee: Therese Johaug, Nils van der Poel, Suzanne Schulting, Shaun White en Yuzuru Hanyu. © AP, AFP, ANP, EPA, Reuters

De Olympische Spelen komen eraan. Sterker nog: de eerste sporten zijn al begonnen in en rond Peking. We maakten een spoorboekje voor je, met de belangrijkste data voor de Nederlandse sporters. En voor wie niets teveel is (en zeg nou zelf: nu is curling zelfs leuk om naar te kijken toch?) hebben we ook een compleet dossier. Blijf je van alles op de hoogte.

Giovanni van Bronckhorst kan na zijn prima start bij Rangers een potje breken in Schotland. Maar na zijn eerste - kansloze - nederlaag gisteravond, uitgerekend tegen aartsrivaal Celtic (3-0), is er ook kritiek op de coach. ,,Dit is een wake-upcall.‘’

Vanavond en vannacht is het op de meeste plaatsen bewolkt, lokaal valt ook motregen. Het kwik daalt naar zo’n 7 graden. Morgenochtend is het bewolkt met soms motregen. Aan zee staat soms een harde zuidwester en de temperatuur ligt rond 8 graden. In de middag trekt een regengebied over ons land, lokaal is ook een vlok natte sneeuw mogelijk. Achter het regengebied koelt het flink af, draait de wind naar noordwest en klaart het op. In het noorden blijft nog wel een enkele (winterse) bui mogelijk.

Volledig scherm Adrianne leeft heel bewust. © Henri van der Beek

Boodschappen zijn bijna niet meer te betalen. Iedereen voelt het in zijn of haar portemonnee. Toch zijn er nog steeds mensen die slim met hun geld kunnen omgaan en meer uit een euro halen. Adrianne heeft een groot gezin, en komt desondanks van 80 euro per week rond.

Het zijn met recht kunstwerkjes te noemen, de kledingstukken die Irma van der Mee uit Dalfsen maakt. Van afgedankte spijkerbroeken naait ze nieuwe items van denim. Er is zeker markt voor, in een tijd waarin kledingstukken na drie keer dragen bij het vuil belanden. ,,We kunnen niet op deze manier door, dat is voor niets en niemand goed.”

De Apeldoornse volkszanger Frank van Etten (39) heeft de samenwerking met zakenpartner Jeffry V. (31) per direct stopgezet. V. wordt verdacht van ontvoering van twee jongens, zo blijkt uit onderzoek van de Stentor. Het zit Van Etten niet mee. Hij zet zijn horecazaak in het centrum van Apeldoorn nu niet door. Hij zou die club komende maand samen met V. openen.

Volledig scherm Imam Mohammed Sharief Goelab over de situatie rond Dilara Sahin uit Zwolle. Ze werd per vliegtuig naar Turkije gebracht. © Frans Paalman / Privéfoto

Het Zwolse meisje Dilara blijft in onze gedachten. De Zwolse die in Nederland opgegeven was met acute leukemie is naar Turkije overgebracht. De Zwolse imam legt uit dat overbrengen naar Turkije niets met de islam van doen heeft, alleen met 'gevoelens voor je kind'.

En dan nog even dit: In deze MBO-klas ging het er bijzonder aan toe vandaag. Een van de meiden in de klas was een beetje aan het prutsen. Stopte een vinger in een gat van de stoel en kwam toen tot de ontdekking dat ze die niet meer terug kon trekken. Stonden daar ineens zes volledig uitgeruste brandweermannen in de klas.

