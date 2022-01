Nieuws gemist? RTL legt opnames The Voice stil en Horeca zet de tap los. Dit en meer in jouw overzicht

Mocht u het tv-programma The Voice of Holland niet willen omzeilen: sinds vandaag lukt dat niet meer. Niet om de inhoud van het programma zelf, maar om ophef over seksueel grensoverschrijdend gedrag. Het BNN-VARA programma BOOS doet al maanden onderzoek. Die uitzending wordt volgende week uitgezonden. RTL maakte daarop bekend de opnames te staken. Ondertussen heeft toetsenist Jeroen Rietbergen al het boetekleed aangetrokken en blijkt er aangifte te zijn gedaan tegen Ali B. Wie meer wil weten: we hebben een dossier The Voice samengesteld.

Omikron grijpt om zich heen. Er wordt gesproken tot wel 100.000 infecties per dag. Maar het aantal covidpatiënten in de ziekenhuizen daalt. Hoe zit het nu met de horrormodellen? En waarom hebben we een ‘pauze’ nodig van tien dagen?

Schaapsherders zijn de wolf helemaal zat. In Elspeet lopen wolvenwachters met de kudde mee.

Schaapsherders zijn de wolf helemaal zat. In Elspeet lopen wolvenwachters met de kudde mee. En sinds de eerste wolf zeven jaar geleden Nederland binnenkuierde, zijn meer dan duizend schapen door wolven gedood. ‘Waarom heeft zo’n malloot meer rechten dan mijn schapen?’

Karlien Sleper mag naar de Spelen. Ze staat op de zesde plek op het EK in het Zwitserse Sankt Moritz. Nu maakt de monobobster uit Vaassen zich op voor de Olympische Spelen in Peking.

PEC Zwolle-trainer Dick Schreuder.

PEC Zwolle-trainer Dick Schreuder deed iets wat niet echt gebruikelijk is in de egoïstische voetbalwereld: hij koos na zijn scheiding in 2005 niet voor de baan die hij ambieerde, maar voor de opvoeding van zijn twee dochters.

Plaatselijk komt mist voor en bijna overal is het droog. In het zuiden komen opklaringen voor en daar vriest het vannacht een graadje. Elders blijft het bewolkt en boven nul. Zondag verloopt opnieuw tamelijk grijs met in de ochtend in het zuiden wat regen en later op de dag vooral in de oostelijke helft van het land. Het wordt 4 graden in Limburg en rond 7 graden in het westen van het land. De wind waait morgen boven land matig uit het zuidwesten. In de kustregio komt de wind uit het westen en is daar vrij krachtig, 5 Bft.

Petra Ackermans staat talloze stellen in scheiding bij met haar Scheidingsloket en als voorzitter van Stichting Parentshouse Zutphen.

Scheiden is altijd verdrietig. Maar in coronatijd extra heftig. Mensen zitten op elkaars lip. Petra uit Zutphen weet er alles van. Ze heeft een Scheidingsloket en staat koppels bij. De conflicten zijn heviger, ziet ze.

Zwolle is met afstand de belangrijkste economische motor in de regio. Inzetten op verdere groei van de stad kent veel voordelen, blijkt uit de jongste cijfers over verstedelijking van dit gebied. En toch: ,,Het is niet alle ballen op de stad, maar alle ballen op de regio.’’

Dit huis staat er al 25 jaar zo bij.

25 jaar bouwen aan een huis, en nog is het niet af. De gemeente Losser waar het huis staat, is de bende rond het perceel helemaal zat. Ze start een procedure: om het huis te slopen.

En dan nog even dit: Op het podium van Orpheus geknipt worden? Woensdag kan het echt. Het Apeldoornse theater doet mee aan een actie van cabaretier Sanne Wallis de Vries, waarbij theaters eenmalig worden omgebouwd tot kapsalon. Een ludieke manier om toch publiek te mogen ontvangen.

