Nieuws gemist? Welk ziekenhuis kan nog een patiënt opnemen? en Van Gaal in rolstoel naar WK-kwalificatie. Dit en meer in jouw overzicht

Het is allemaal weer corona wat de klok slaat. Het Landelijke Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) helpt overvolle ziekenhuizen door zoveel mogelijk patiënten naar andere ziekenhuizen te vervoeren. De GGD's breiden teststraten weer uit. En de kaart kleurt donkerrood.

De PvdA in de Tweede Kamer wil dat de wet wordt aangepast om het ‘flippen’ van woningen tegen te gaan. ,,Speculanten grijpen de macht op de woningmarkt. En gewone mensen komen er niet meer tussen", zegt kamerlid Henk Nijboer naar aanleiding van het verhaal over een Diepenveens huis dat drie ton meer op moet brengen.

Na vele boze zwemmers en flinke ophef op sociale media over het gebruik van QR-codes werd het zwembad op Urk gesloten voor recreanten. Volgende week gaat het bad als proef weer een paar uur open.

Volledig scherm Onbekende vandalen hebben zaterdagnacht een ravage van naar schatting 15.000 euro schade aangericht in Putten. De gemeente is woest en wil iedere euro terug. © Google Maps / Gemeente Putten

De gemeente Putten is woest. Er is voor duizenden euro's aan straatmeubilair vernield. De gemeente wil ‘elke euro’ gaan verhalen op de vandalen die onder meer stoeptegels lichten en op straat smeten.

Cindy haalde haar examen vanochtend niet. Toen ze een kruispunt over wilde steken in Apeldoorn, kwam ze in botsing met een politieauto.

Volledig scherm Louis van Gaal en Henk Fraser volgen vanuit een golfkarretje de laatste training van Oranje voor de wedstrijd tegen Noorwegen © Pim. Ras Fotografie

De bondscoach zit in een rolstoel na een heftige val. Maar de spelers van Oranje hebben Louis van Gaal gesmeekt te blijven. Dus is hij morgenavond gewoon in de Kuip

Gaat het dan toch nog echt spannend worden in de Formule 1 race? Red Bull is behoorlijk geschrokken van de snelle nieuwe motor van Hamilton. En dit staat de heren nog te wachten in de komende drie races

Het wordt morgen een graad of 7 en grauw. Benieuwd of we een koude winter tegemoet gaan? Onze weerman legt uit hoe groot die kans is:

In Meppel worden vanaf vandaag bijna 100 vluchtelingen opgevangen op een cruiseschip. Meppel wil graag tegemoetkomen aan de landelijke oproep, maar had geen pand beschikbaar. Daarom slapen de asielzoekers deze winter op de boot.

Volledig scherm Cees moet aan zijn heup worden geopereerd. © Herman Stöver

Honderden ingrepen en behandelingen zijn de afgelopen weken afgezegd in ziekenhuizen in de regio. Het frustreert patiënten die soms dag en nacht met pijn moeten leven. Cees lag al in de ambulance. Maar toen ging zijn operatie toch niet door.

Hij heeft al meerdere prijzen met zijn Friese paarden behaald. Maar afgelopen zaterdag was voor de 82-jarige Willem Bunt uit Holten het hoogtepunt: na 50 jaar komt er eindelijk een perfecte stamboek dekhengst uit zijn hobbystal.

Waarnemend burgemeester Jan Willem Wiggers van Heerde heeft corona. Maar dankzij het thuiswerkadvies kan hij gewoon blijven werken vanuit zijn huis.

En dan nog even dit: Papegaai Rambo werd pardoes uit de lucht geschoten door een Vlaamse jager. Die stond daarvoor voor de rechter. Die ging niet mee in het verweer dat jagers op exoten mogen schieten.

