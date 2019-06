Nieuwsgierige blikken op Dag van de Bouw in Apeldoorn

Nieuw bord moet in Apeldoorn brood voeren aan eendjes terugdrin­gen

9:05 ‘Van brood gaan eenden dood’. Dit is een van de vier lugubere boodschappen die op borden staan die bij vijvers in de gemeente Apeldoorn zijn geplaatst. ,,We willen mensen bewust maken van de gevolgen van het voeren van brood aan eenden en vissen’’, legt gemeentelijk woordvoerder Kirsten Harleman uit.