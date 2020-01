Nikkie transgender net als zij? Dat had Sidney (16) uit Steenwijk nooit gedacht

Sidney Greven zit zelf middenin het transitieproces. Ze voelt zich al jaren meer meisje dan jongen en kan niet wachten tot de dag dat ze ook fysiek vrouw kan zijn. Morgen heeft ze haar eerste gesprek voor de medische ingreep die ze na haar achttiende verjaardag mag doen. Op Instagram deelt ze haar gevoelens en gedachten op haar eigen weg naar geluk. Een van de mensen die ze zelf volgt op sociale media is Nikkie de Jager, vanwege het inkijkje dat de vlogster geeft in de wereld van artiesten. ,,Ik had echt nooit verwacht dat zij ook een transgender zou zijn. Het kwam niet in me op.’’ De manier waarop De Jager deze boodschap naar buiten gebracht, kan Sidney wel waarderen. Ondanks druk van buitenaf heeft de vlogster zelf bepaald hoe ze het deed. En zo hoort het, vindt Sidney. ,,Heel veel mensen zeggen dat je dit moet delen met de wereld. Maar dit is zoiets persoonlijks, dit moet je pas vertellen als je er zelf helemaal achter staat, als het goed voelt om te delen.’’