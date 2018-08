NJO Muziekzomer zoekt brede doelgroep

Zinnenprikkelende stukken in weelderige tuinen... De bezoekers van Muziek in Beekbergse tuinen hoefden gisteren niet eens een toegangskaartje te kopen om talentvolle klassieke muzikanten te kunnen bewonderen. Tot en met 19 augustus gonst het in Gelderland van de klassieke muziek tijdens de NJO Muziekzomer.

Dit jaar zijn er onder de vlag van de NJO Muziekzomer liefst 89 activiteiten, zegt NJO-woordvoerster Djuna ter Beke. Dat is meer dan vorig jaar, toen er ruim 14.000 bezoekers werden geteld. Dat aantal zou in 2018 dus weleens kunnen worden overtroffen.

Bananen

Na een 'voorproeverij' vrijdagavond in het Apeldoornse Cultuurkwartier ging het in het weekend los met diverse concerten. De 'Grote pinguin- en bananenshow' zaterdag in Harderwijk bijvoorbeeld en gisteren 'Muziek in Beekbergse tuinen'. Drie tuinen aan de Engelanderweg en Spelderholt vormden het fleurige decor van muzikale optredens. In een feeërieke tuin genieten van bijvoorbeeld het Firgun Ensemble, met de waarschuwing vooraf vooral voldoende te drinken en te zorgen voor bescherming tegen de zon...

De Beekbergse tuinen zijn een mooi voorbeeld van de laagdrempeligheid van de Muziekzomer, zegt Ter Beke. ,,Hier komen zowel hardcore liefhebbers van klassieke muziek op af als mensen die daar nog niet zo heel veel mee hebben. Vorig jaar noteerden we alleen in Beekbergen al 1200 bezoekers.''

Assepoester

Muziek in Beekbergse tuinen is een mooie tegenhanger van bijvoorbeeld komende donderdag, als het Nationaal Jeugd Orkest speelt in het voormalige zendgebouw in Radio Kootwijk. ,,Dat is een van de hoogtepunten van de Muziekzomer'', weet Ter Beke. ,,Een symfonisch concert op zo'n bijzondere locatie is echt speciaal.'' De dag ervoor is er een ander hoogtepunt, als het NJO in Orpheus Prokofjevs Assepoester uitvoert, terwijl theatermaker, poppenspeler en ontwerper Rieks Swarte samen met poppenspeler Lindai Boogerman een videoprojectie verzorgt. ,,Speciaal voor kinderen, maar wel met een volledig orkest'', benadrukt de NJO-woordvoerster.

Volledig scherm Muziek in Beekbergse tuinen; Duo Klep en Rouschop. © Kevin Hagens

Aardbeientuin