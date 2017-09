NK Burlen kan nog deelnemers gebruiken

Wat vijf jaar geleden als een ludiek evenement werd gestart begint nu steeds meer serieuze trekjes te krijgen. De Hoge Veluwe meldt dat zelfs BN’ers interesse hebben getoond in het NK Burlen. Het burlen van een hert is een imponerend geluid dat zo ongeveer tussen het brullen van een leeuw en het loeien van een stier in zit. Door te burlen laten de geslachtsrijpe mannetjes hun concurrenten weten dat ze bereid zijn te vechten voor de vrouwtjes, de hinden. Sommige natuurliefhebbers bootsen de bronstroep na om een edelhert naar zich toe te lokken.

Hoofdprijs

De jury bestaat uit Pieter Hidma, (jachtopzichter De Hoge Veluwe), Frans Disch (KNO-arts bij het St. Antoniusziekenhuis), Ronald Risseeuw (Vereniging het Edelhert), en Mylou Mazali (mezzosopraan). De presentatie is in handen van actrice/ presentatrice Julika Marijn. De muzikale omlijsting is in handen van de Jachthoornblazers De Overlopers. Speciaal voor de kinderen is er een knutselhoek gecreëerd waar ze bijvoorbeeld hertenkoppen van hout en Burltoeters kunnen maken.