Noa Noa keert terug als onafhankelijke winkel in Apeldoorn

Video Na bijna 50 jaar vliegt Viet­nam-veteraan David weer met 'zijn kleine meisje'

27 augustus ,,Ze is geen spatje ouder geworden in 49 jaar." Wie niet beter weet, denkt dat David Robson het over een oude liefde heeft. In zekere zin is dat ook zo, al gaan zijn liefkozende woorden niet over een vrouw, maar over de 'O2': de Cessna waarmee de Australische piloot in Vietnam zo'n 50 missies vloog en waarmee hij vandaag op vliegveld Teuge werd herenigd.