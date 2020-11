Nog deze maand gratis mondkapjes voor cliënten voedselbank in Apeldoorn

Cliënten van Voedselbank Apeldoorn krijgen nog deze maand twee wasbare mondkapjes per persoon. De gemeente laat ze op dit moment maken bij Blueview, een sociaal werkbedrijf in Zutphen. Zij leveren 1500 wasbare mondkapjes.

SP Apeldoorn dringt al langer aan op het verspreiden van gratis mondkapjes. ,,Waarbij wij vinden dat ze beschikbaar moeten komen voor tenminste alle minima en het liefst voor iedereen die op maximaal 120 procent van het sociaal minimum zit’’, zegt fractievoorzitter Sunita Bihari. ,,Niemand heeft om covid-19 gevraagd. Wanneer je weinig geld hebt is de keuze tussen een mondkapje of een brood snel gemaakt. Het is niet wenselijk dat mensen geen mondkapje dragen, omdat ze deze niet kunnen betalen. Zeker omdat het dragen op verschillende plaatsen verplicht is.’’

De gemeente bekijkt nog of ze het alleen bij verspreiding via de voedselbank houdt, of dat de mond- en neus bedekking ook voor dak- en thuislozen beschikbaar komt. ,,We inventariseren op dit moment bij de organisaties voor maatschappelijk opvang wat de behoefte is bij de groep en wat dan de slimste optie is’’, aldus Van Vemde. ,,Voor dak- en thuislozen zullen wasbare mondkapjes waarschijnlijk niet praktisch zijn.’’

Uit vertrouwen werken

Wat de SP betreft blijft het niet bij 1500 mondkapjes, zegt Bihari. ,,Want het probleem speelt breder, dan alleen de cliënten van de voedselbank. We denken dat de gemeente uit vertrouwen moet werken en ook wasbare kapjes bij bijvoorbeeld huisartsen neerlegt. Een andere optie is ze om ze gewoon te versturen, zoals de Stadspas ook verstuurd wordt naar mensen die ondersteuning nodig hebben.’’

Donderdag dient SP Apeldoorn met PvdA en PvdD een motie in tijdens het bespreken van de Meerjarenbegroting. ,,Het is goed dat deze eerste stap wordt gezet, maar dat had ook eerder gekund en eigenlijk eerder gemoeten. We willen er politieke druk op houden.’’