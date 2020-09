Nog één keer alles uit de kast voor volleybal, maar met schuin oog kijkt Sjoerd Hoogendoorn al naar carrière als kinderarts

DYNAMO IN POLENSjoerd Hoogendoorn is dan misschien aan zijn laatste seizoen als topvolleyballer bezig, zijn ambities zijn nog torenhoog. Ok, niet meer zoals in zijn Italiaanse tijd, maar de 29-jarige diagonaalspeler wil nog steeds prijzen pakken. Ook in de eredivisie bij Draisma Dynamo. Maar vanavond eerst deel 1 van de Champions League, met als tegenstander Stroitel Minsk (18.00 uur).