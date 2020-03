Nog één keer Matthäus Passion voor dirigent Bachkoor Apeldoorn: ’alle eer gaat naar Bach’

Schets vindt het, mede gezien zijn leeftijd, tijd om een punt te zetten achter zijn rijke carrière als koordirigent. ,,Je moet het moment vóór zijn dat het bestuur je bij zich roept en zegt: ‘Goh Joop, we moeten eens met je praten’.’’

Liever neemt de in Gorinchem woonachtige koordirigent zelf het heft in handen. Na 25 jaar lief en leed te hebben gedeeld is het mooi geweest. Afscheid nemen op het moment dat de chemie er met het koor nog volop is. Maar ook omdat Schets zijn handen nu eindelijk eens vrij wil hebben om zijn tijd naar eigen inzicht te kunnen besteden. Geen agenda meer, geen verplichtingen.

Aan het begin van het gesprek deinst hij terug. ,,Nee, niet om onbeleefd te zijn, maar ik schud deze periode geen handen. Deze periode, rondom Pasen, is het als vanouds druk. En ik neem in verband met het coronavirus geen enkel risico”, zegt Schets die aan de vooravond staat van zijn allerlaatste kunststukje. ,,Ook dáárom moet ik mezelf beschermen.”

Met veel liefde reed Schets wekelijks vanuit de Randstad over de A27 en A1 naar Apeldoorn om er met zijn koor op de dinsdagavond in Apeldoorn te repeteren. Niet alleen voor de jaarlijkse uitvoering van de Matthäus Passion, maar ook voor tal van andere composities.

,,Ik heb veel koren mogen dirigeren. Het koor in Apeldoorn kenmerkt zich door zijn flexibiliteit. De koorleden zijn plooibaar, staan altijd open voor vernieuwingen, veranderingen. De Matthäus Passion bijvoorbeeld, daar geef ik elk jaar een nieuwe invulling aan. Het was nooit een probleem het koor mee te krijgen. En waar ik misschien wel het meest trots op ben, het koor zingt het stuk uit zijn hoofd. Dat is voor het publiek veel prettiger om naar te kijken. Ik zie nu om me heen dat meer koren dat gaan doen.”

Een repetitie met het Bachkoor Apeldoorn in 2012.

De cirkel is rond

Ook kreeg Schets zijn koor mee voor een verhuizing van de uitvoering, jarenlang in de Grote Kerk, naar Theater Orpheus. ,,Het was een grote overgang. Orpheus wilde ons graag hebben. En ja, voor het publiek is een theater aangenamer. Goede stoelen, goed sanitair, behaaglijk. Maar het heeft wel enige jaren geduurd voor ik het gevoel had, nu is het goed dat we in Orpheus zingen.”

Alsof het zo moest zijn is het slotconcert van Schets dit jaar toch weer in de Grote Kerk. Vanwege de musical Hello Dolly, die in die periode in de schouwburg is te zien. ,,Hoe toevallig, zo is voor mij de cirkel mooi rond. Wat is er mooier dan afscheid te nemen met de Matthäus Passion in de Grote Kerk, daar waar het voor mij 25 jaar geleden op de Veluwe met het Bachkoor begon.”

Initiatief voor jongeren

Schets neemt met een kleine zorg afscheid. De Matthäus Passion is namelijk niet meer de publiekstrekker van weleer. De animo neemt af. ,,Dat is een landelijke trend, het concertbezoek wordt minder. Mensen hebben tegenwoordig zoveel keuzes voor een uitje. Ik denk steeds, hoe is het over dertig jaar? Vandaar ook dat we met ons koor en het Toonkunstkoor Arnhem en Muziektheater De Plaats een junior-versie van de Matthäus Passion hebben gemaakt. De duur is teruggebracht tot 75 minuten. Het grappige is, bezoekers van vorig jaar zeiden, nu snap ik het verhaal van de Matthäus Passion ineens. Het verhaal van vertrouwen, verraad, liefde.”

De junior-editie houdt echter na de komende editie op te bestaan. Niet louter omdat Joop Schets ermee stopt, maar met name omdat de initiatiefnemer, Theater De Plaats, nieuwe wegen inslaat. ,,Hoe de Matthäus Passion er over dertig jaar voorstaat, geen idee. Mijn bemoeienis over de toekomst hiervan houdt in elk geval op. Maar ik hoop van ganser harte dat er dan ook nog genoeg animo is voor dit prachtige werk.”