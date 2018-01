Nog een keer Paleis Het Loo bewonderen, nu het nog kan

Aangezien Paleis Het Loo in Apeldoorn komende zondag voorlopig voor het laatst volledig is geopend, grijpen veel mensen nog even snel de kans om het museum in zijn volle glorie te zien. Er is deze dagen dan ook sprake van topdrukte. Gisteren kon je in de paleisgangen over de koppen lopen.

Georgette en Johan Beumer zijn helemaal uit het Brabantse Oosterhout komen rijden om nog een keer Paleis Het Loo in zijn huidige vorm te kunnen aanschouwen. Door de verbouwing die volgende week van start gaat en in totaal ruim drie jaar in beslag neemt, gaat het aangezicht van het Koninklijke optrekje namelijk ingrijpend veranderen.

Huiselijke uitstraling

,,We hebben het paleis al vier keer eerder bezocht", vertelt het Brabantse echtpaar. ,,Het blijft een prachtig gebouw. Wat ons vooral aanspreekt, is dat Het Loo een zeer huiselijke uitstraling heeft. Je zou er zo kunnen wonen." De aanstaande verbouwing was voor Georgette en Johan Beumer de voornaamste reden om op deze donderdag naar Apeldoorn af te reizen. ,,Maar over drie jaar komen we natuurlijk terug."

Servies

Els Kattenberg uit Harderwijk brengt samen met haar man, dochter en schoonzoon donderdagmiddag een bezoek aan Paleis Het Loo. Ook voor haar is het feit dat het museum de komende drie jaar is gesloten voor het publiek, de belangrijkste reden om naar Apeldoorn af te reizen. ,,Nu moet je je kans grijpen", vindt Kattenberg. Al is ze ook nieuwsgierig naar het Koninklijke servies dat tot en met zondag wordt tentoongesteld in het paleis.

Lida en Berry Schook wonen al 45 jaar in Apeldoorn en hebben Paleis Het Loo gedurende die periode meerdere malen bezocht. ,,Het paleis ligt er altijd prachtig bij in deze tijd van het jaar. Daarom willen we het nog even snel bezoeken voordat de boel straks dichtgaat."

Leeggehaald