Nog een keer praten in ‘horrordossier Uddel’? Wethouder weigert, ondanks aandringen rechter

Telefoon van Wim (63) uit Apeldoorn blijft piepen nu hij door is in The Voice Senior

7 september Die telefoon, die had hij eigenlijk alleen om mee te bellen. Maar nu Wim de Vries samen met zijn maat Jan Ratering de blind auditions van The Voice Senior is doorgekomen, blijkt ‘dat ding’ nog veel meer te kunnen. ,,Piep-piep-piep, hij blijft maar gaan”, zegt de 63-jarige Apeldoorner. ,,Dat is WhatsApp. Ik heb een paar honderd reacties gehad en hij is nu nog steeds geen moment stil.”