Nog een ongeluk tijdens spits op A1

Jack Russel van overleden Apeldoor­ner (80) weer terecht

9:16 Het hondje dat dinsdagmiddag weg liep na een ongeval op de Laan van Malkenschoten in Apeldoorn is weer terecht. Zijn 80-jarige baasje liet 'm uit, maar raakte zwaar gewond toen zijn scootmobiel werd aangereden. Later die dag overleed hij. De hond bleek spoorloos.