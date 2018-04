Nog geen passagiers op eerste dag van 'buurt-taxi' Mobuur in Apeldoorn

Ondanks de media-aandacht en folders in de brievenbussen bleef het vandaag stil in het kantoor van Mobuur in het wijkcentrum De Groene Hoven. ,,Ik kijk er niet van op dat er nog niemand heeft gebeld, maar één of twee belletjes had ik toch wel verwacht,'' zegt kartrekker Theo Quist van Mobuur rond het middaguur. ,,We weten dat we iedereen in de buurt bereikt hebben. Het verhaal moet nu gaan leven. Dat gebeurt vooral door mond-tot-mondreclame. Het moet allemaal nog vorm krijgen.'' Quist benadrukt dat iedereen, jong en oud, een beroep mag doen op Mobuur.

Hetty Diekmann stapte vanochtend als eerste chauffeuse van Mobuur in de auto. ,,In de krant zag ik een oproep voorbij komen dat Mobuur op zoek was naar bestuurders. Ik help graag mensen en ik vind het belangrijk dat buurtbewoners op deze manier naar plekken toe kunnen, waar ze zonder auto niet zouden komen.'' Diekmann is positief over de toekomst van Mobuur. ,,We moeten nog iets meer reclame maken voor Mobuur en dan gaat het wel lopen.''

Voor 1,50 euro brengt de Mobuur-auto inwoners van de wijken Kerschoten en De Naald waar ze maar willen. Denk bijvoorbeeld aan een oudere dame die naar de huisarts moet, maar slecht ter been is. Afgelopen maand is de proef met de Mobuur-auto succesvol gebleken.