Nog geen plan voor gratis sporten in Voorst, nu al onvrede

Maar dat is niet wat Gemeente Belangen, PvdA-GroenLinks en CDA in gedachten hadden, toen zij voor de zomer een voorstel door de raad loodsten, voor gratis sporten voor alle kinderen onder de twaalf jaar. ,,Het gaat ons om sporten buiten de lessen om: met kinderen van andere scholen en andere leeftijden”, zei Ingrid Aarnink (Gemeente Belangen).

Onuitvoerbaar

Wethouder Van der Sleen (ook GB) was nooit voorstander van dat plan. Hij noemt het 'onuitvoerbaar'. Wat valt onder sport, welke sporten wel en welke niet, en wat als iemand buiten de gemeentegrens op een sport gaat? Het is allemaal onduidelijk. Toch zegt Van der Sleen zijn best te hebben gedaan om het plan zo goed mogelijk in te vullen. ,,We hebben ook gekeken naar gemeenten waar ze er ervaring mee hebben; het was één grote chaos.”