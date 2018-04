Nog geen tips over verdachte die bij overval op Dekamarkt in Apeldoorn honderden euro's buitmaakte

Stichting popelt om se­ni­o­ren­wo­nin­gen te bouwen

9:55 De seniorenwoning van de toekomst is nu al te bouwen. Dat stelt de stichting SprenghenParc, die een buurt met dit soort huizen op een aantal plekken in deze regio wil realiseren. Ze heeft concrete locaties op het oog in Ugchelen, Vaassen en Almen. Binnen gemeentebesturen is er enthousiasme: de plannen worden serieus besproken.