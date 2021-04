Nog maar 38 leerlingen over en dus valt het doek voor basisschool De Dalk uit Klarenbeek

Apeldoorns sushi­restau­rant werkt met illegale krachten en wordt betrapt door Inspectie

13 april Bij een controle van de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) is een sushirestaurant in Apeldoorn tegen de lamp gelopen. Daar werden twee Nepalezen en één Chinees aangetroffen die er illegaal in dienst waren en in het pand sliepen. Ook werkte er een 15-jarige, die daar gezien zijn leeftijd niet na 19.00 uur mocht zijn. Om welk restaurant het gaat is niet bekend.