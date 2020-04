Nog meer bedden in Apeldoorn voor herstellende corona-patiënt, tientallen oud-zorgmedewerkers terug

De regio Apeldoorn telt binnenkort 160 bedden buiten het ziekenhuis om herstellende corona-patiënten op te vangen. Daarvoor wordt opnieuw extra capaciteit vrijgemaakt in verplegings- en verzorgingshuizen. Tientallen voormalig zorgmensen keren tijdelijk terug in hun voormalige sector om te helpen.

Het gaat om mensen die herstellende zijn van een bestemming met het covid-19-virus. De komende weken zullen er 84 tijdelijke plekken zijn ingericht in verplegings- en verzorgingshuizen in deze regio. Die komen bovenop de 76 bedden die beschikbaar zijn in een tijdelijk zorghotel, op het Juliana-terrein in Apeldoorn. Onlangs werden al de eerste 32 bedden voor dit doel vrijgemaakt.

Opknappen

Als mensen medisch gezien voldoende zijn opgeknapt in het ziekenhuis, maar nog niet naar huis kunnen, moet er een andere plek voor ze zijn. Zo blijft er voldoende capaciteit in het ziekenhuis beschikbaar, is de bedoeling. De zorginstellingen verwachten een stroom aan patiënten. Hoe groot de toename zal zijn is niet bekend, maar de inschatting is dat het aanbod van 84 extra plekken voldoende is om het op te vangen. ,,Als blijkt dat er meer nodig zijn, gaan we daar gezamenlijk zo snel mogelijk voor zorgen’’, zegt Anneke Bouwmeester, bestuurder van Zorggroep Apeldoorn, namens de betrokken zorgaanbieders in een verklaring.

Personeel

Bij het optuigen van de extra opvang was het vinden van ruimte niet de grootste uitdaging, maar het vinden van voldoende personeel en persoonlijke beschermingsmiddelen. Daar is nu voor een deel in voorzien doordat enkele tientallen oud-zorgmedewerkers hun hulp hebben aangeboden. Maar er is nog meer nodig, meldt Bouwmeester. Het gaat daarbij vooral om verzorgenden en verpleegkundigen. Zorgorganisaties stellen ook eigen personeel beschikbaar.