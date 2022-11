Nóg meer lijken uit de kast in Apeldoornse ‘Asbestflat’: ‘Het wordt heel spannend’

met video Code geel voor ‘zeer dichte mist’ in Gelderland en Flevoland: mistlampen aan of uit?

De KNMI heeft code geel afgegeven voor acht provincies, waaronder Gelderland en Flevoland. De reden voor de waarschuwing is de plaatselijk zeer dichte mist. Het zicht is op sommige plekken minder dan 200 meter. En dus is het de vraag of de je de mistlampen aan moet doen.

29 november