Nog meer onheil voor Björn uit Beekbergen: ‘Van alle apparatuur is 85 procent volledig overleden’

video Politie Apeldoorn deelt corrigeren­de tik uit na agressief en ‘levensge­vaar­lijk rijgedrag’

14 augustus Is het normaal dat een politieman iemand, die hij al op de grond in bedwang houdt, nog een klap geeft? De twee Apeldoornse jongens die dat woensdagavond filmden in de buurt van het Oranjepark keken daar wel gek van op. De politie van Apeldoorn reageert op de videobeelden: ,,Iemand die zich zo heftig verzet dat we hem niet goed kunnen aanhouden, kan een vervelende tik krijgen.”