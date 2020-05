Nog nauwelijks patiënten: speciale corona-tent bij Gelre in Apeldoorn wordt afgebroken

In de huisartsenpraktijken, die bij Huisartsen Regio Apeldoorn zijn aangesloten, worden patiënten met corona-achtige klachten gescheiden van andere patiënten. ,,De huisartsenpraktijken zelf zijn allemaal coronavrij. Mocht een patiënt bellen met corona-achtige klachten, dan zit hij of zij niet in de wachtruimte met andere patiënten. De reguliere zorg wordt zo op een veilige manier stap voor stap weer opgepakt. Er is natuurlijk ook het een en ander in te halen van zorg die uitgesteld kon worden, maar daar zijn we weer mee begonnen.”