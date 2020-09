‘Nog niet naar de filistijnen’; drastische bezuinigingen blijven uit in Apeldoorn

Aantal ziekmeldin­gen groeit explosief in voortgezet onderwijs: ‘En dan moet de winter nog beginnen’

6:00 Dat er dagen zijn dat 10% of meer van het totale aantal leerlingen afwezig is vanwege ziekteverzuim dreigt een normaal verschijnsel te worden. Dat constateren sommige scholen voor voortgezet onderwijs in deze regio. ,,En dan moet de echte winter nog beginnen”, zegt Tom Versteeg, directeur van de Capellen Campus in Zwolle.