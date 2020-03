Nog niet opgemaakt door de supermarkt tijdens seniorenuurtje in Apeldoorn

De zon is nog niet boven de horizon wanneer de eerste klanten met een winkelwagentje het AH-filiaal op winkelcentrum Anklaar in Apeldoorn binnengaan. Het is maandagochtend en het van 07.00 tot 08.00 uur speciaal voor ouderen ingestelde boodschappenuurtje is net begonnen. Albert Heijn is ene van de supermarkten die helpt zo de ‘kwetsbare groep te beschermen in verband met het coronavirus’. En dat wordt gewaardeerd.