Nog steeds geen sociaal plan voor docenten Hoenderloo College: donderdag weer overleg

Docenten van het Hoenderloo College verkeren al een halfjaar in onzekerheid over hun positie. De school is onderdeel van Pluryn, dat in augustus de deuren van jeugdzorginstelling De Hoenderloo Groep sluit. Eigenaar Pluryn nam dit besluit eind vorig jaar omdat de instelling in de Hoenderloose bossen kampt met problemen op gebied van financiën en de kwaliteit van zorg. Pluryn hoopt met de verkoop van het vastgoed de eigen financiële positie, die uiterst broos is, te versterken.