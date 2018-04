Nog veel vraagtekens rond steekpartij Apeldoorn

Gelderland legt zich neer bij minder stops Ber­lijn-trein in Apeldoorn

11:01 Dat de intercity van Berlijn naar Amsterdam vanaf volgend jaar minder vaak stopt in Apeldoorn, is volgens Gedeputeerde Staten van Gelderland (GS) weliswaar jammer, maar niet onoverkomelijk. Het college is dan ook niet van plan om in het geweer te komen tegen de nieuwe dienstregeling.