Nog vuurwerk op zolder? In Apeldoorn kun je er gratis van naar de bios

Update + video Ravage na botsing op kruising in Apeldoorn: bestuurder (23) test positief op drugs en is rijbewijs kwijt

Bij een forse aanrijding tussen twee auto’s op een kruising in Apeldoorn is gisteravond laat één persoon gewond geraakt. Het slachtoffer, een 23-jarige man uit Apeldoorn, is naar het ziekenhuis gebracht. Hij heeft positief getest op een drugstest en had softdrugs in zijn auto. Zijn rijbewijs is hij kwijt.

15 december